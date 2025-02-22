Как заявляет американская пресса, Келлог на встрече с Зеленским прямо сообщил ему, что если тот не подпишет соглашение о передаче недр Украины США, то США отключат на Украине Starlink, что приведет к обвалу связи и управления ВСУ.
А если не будут брать - отключим газ
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Влад, не всё так просто. Не "за эти годы" там стадо появилось. Стадо там появилось в прямом смысле - быдло , за 300 лет пребывания Правобережья под Польшей, Австрией и чёрт знает под кем ещё. Там рождалось поколение за поколением население двух типов - один тип ненавидящий угнетателей и сражающийся с ними (читайте "Тарас Бульба") и второй тип - приспособившийся или старающийся приспособиться любой ценой к сложившейся ситуации. Отсюда у этого типа хохла и зависть и предательство, и вороватость, и все их подлейшие черты. И на новую большевистскую власть этот тип народца смотрел так же как на пшеков. Приспосабливался. Ленин и Сталин верили, что ситуацию можно изменить. И делали всё, что им казалось нужным для изменения этого быдла. Но.....как видим - не получилось. Особенно когда присоединили Западную Украину. Там действительно быдло. Кто хорошо накормит тому и будем служить. Только бы кормили. И этой заразой потом заразили всю УССР. Только бы давали, только бы дотировали и заживём! Вот и зажили. Как видим.
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17 час.
Александр Шипилов
США сейчас полностью работает на интерес России это надо поддерживать. Вот если отключат связь Starlink, уже нашим войскам будет лучше их уничтожать, прекратят ввоз вооружения это тоже хорошо. В спорте уже не будут бабы с яйцами убивать женщин, в школах не будут преподавать секс . То есть Трамп уже много сделал такого что для нас это хорошо, пусть продолжает в этом духе.
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15 час.
C
Caltar
Да плевать Зеле на то,что какую-то там связь отключат,вот если б пригрозили его и семьи счета закрыть,то мигом бы присел и всё желаемое подписал и в довесок ещё чего предложил!
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12 час.
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