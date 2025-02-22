А если не будут брать - отключим газ

АС

Анатолий Страшко

Влад, не всё так просто. Не "за эти годы" там стадо появилось. Стадо там появилось в прямом смысле - быдло , за 300 лет пребывания Правобережья под Польшей, Австрией и чёрт знает под кем ещё. Там рождалось поколение за поколением население двух типов - один тип ненавидящий угнетателей и сражающийся с ними (читайте "Тарас Бульба") и второй тип - приспособившийся или старающийся приспособиться любой ценой к сложившейся ситуации. Отсюда у этого типа хохла и зависть и предательство, и вороватость, и все их подлейшие черты. И на новую большевистскую власть этот тип народца смотрел так же как на пшеков. Приспосабливался. Ленин и Сталин верили, что ситуацию можно изменить. И делали всё, что им казалось нужным для изменения этого быдла. Но.....как видим - не получилось. Особенно когда присоединили Западную Украину. Там действительно быдло. Кто хорошо накормит тому и будем служить. Только бы кормили. И этой заразой потом заразили всю УССР. Только бы давали, только бы дотировали и заживём! Вот и зажили. Как видим.