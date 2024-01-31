В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»

Сотрудники РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Ардонскому району провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!». В ходе акции госинспекторы БДД напомнили гражданам, что каждый может получить государственные услуги по линии ГИБДД, записавшись в электронной форме через сеть Интернет, используя официальный информационно-правовой портал www.