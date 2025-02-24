Макар о неудачах «Колорадо» перед дедлайном: «Мы должны доказать руководству, что им стоит что-то предпринять. Если продолжим так играть, будет трудно оправдать траты»

В двух матчах после паузы «Эвеланш» проиграли «Нэшвиллу» (1:2) и «Сент-Луису» (1:3). С 68 очками в 59 играх клуб из Денвера занимает 4-е место в Центральном дивизионе и идет в зоне плей-офф.