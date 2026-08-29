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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората о переходе в «Леганес» из Сегунды: «У меня были предложения от клубов ЛЧ. Но в жизни не все сводится к трофеям»

Альваро Мората рассказал, почему решил перейти в «Леганес», выступающий во втором дивизионе Испании .

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