Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

Закон против Беспорядка: Напряжение Возрастает в Котельниках Сегодняшний день в Московской области ознаменовался новым эпизодом в рамках акции "Нелегал-2023", которая вновь стала причиной обострения обстановки.
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