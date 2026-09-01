Миллионы за школьную парту: где учатся дети звезд и во сколько обходится элитное образование

Двуязычные программы чуть ли не с пеленок, персональные психотерапевты, ресторанное экологическое меню и выбор между верховой ездой и футболом — для детей российских селебрити это давно обычные школьные будни.
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