Врач Эдигер: заеды на губах появляются при сахарном диабете и кандидозе

Заеды - долго не заживающие ранки в уголках губ - зачастую связаны с серьезными заболеваниями. Так, они могут быть признаком сахарного диабета, заболеваний коры надпочечников, авитаминоза и вторичного иммунодефицита, рассказал Общественной Службе Новостей специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер.
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