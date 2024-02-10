PRCS: Израиль задержал врачей и раненых в больнице "Аль-Амаль"

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Израильские военные задержали нескольких врачей и пациентов в больнице "Аль-Амаль" города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили 9 февраля в Палестинском обществе Красного Полумесяца (PRCS ).
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