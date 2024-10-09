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Клопп нашел новую работу

Клопп нашел новую работу

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел новую работу. Об этом стало известно Sky Sports. По информации источника, немецкий специалист станет руководителем футбольных операций в компании Red Bull.

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