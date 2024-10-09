Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел новую работу. Об этом стало известно Sky Sports. По информации источника, немецкий специалист станет руководителем футбольных операций в компании Red Bull.
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