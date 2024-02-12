Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание с +1 до -21 градуса в Туле

На предстоящей рабочей неделе тулякам предстоит столкнуться сначала с аномально высокой температурой воздуха с осадками в различном агрегатном состоянии, а после – с аномальными морозами при незначительной облачности.
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