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Русская весна

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Жители Иркутской области получат компенсацию за убитый скот

Жители Иркутской области получат компенсацию за убитый скот

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о размере компенсации жителям Иркутского муниципального округа, чей скот оказался в очагах заражения узелковым дерматитом и подлежит принудительному забою.

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