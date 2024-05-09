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Армения продолжит конструктивно работать в рамках ЕАЭС

Армения продолжит конструктивно работать в рамках ЕАЭС

Еревану по-прежнему выгодно быть частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поэтому армянская сторона продолжит конструктивно работать в рамка ЕАЭС (участники: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Россия), заявил представителям СМИ и.

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