Армения продолжит конструктивно работать в рамках ЕАЭС

Еревану по-прежнему выгодно быть частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поэтому армянская сторона продолжит конструктивно работать в рамка ЕАЭС (участники: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Россия), заявил представителям СМИ и.
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