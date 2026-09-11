"Сотрите за это Кремль с лица Земли": Впервые за всё время войны в общественном мнении Киева сменился доминирующий тренд

Аналитик обратил внимание на то, что впервые за всё время войны в общественном мнении Киева сменился доминирующий тренд.
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