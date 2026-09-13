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Крымская газета

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Как выбрать безопасные товары для детей

Как выбрать безопасные товары для детей

От того, какую одежду, обувь, ранец и даже тетради ребёнок использует каждый день, напрямую зависят его осанка, зрение, кожа и общее самочувствие.

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