ИА Новороссия Дипломаты в очередной раз показали всем свою беззубость и неспособность отстоять честь собственной страны в публичных конфликтах.
МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе
Комментарии
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виктор матвеев
Одно не пойму нахуя, МИД не в счет, нам нужна их дружба, в нашем МИДе со времен Козырева заправляют всем либерасты.
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4 час.
виктор матвеев
Впору спрашивать какой национальности наша страна.
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4 час.
Борис Коренский
Не пойму почему хвалят ЛАВРОВА, министра иностранных дел ? ПОЗОРНО УНИЖАЮТ РОССИЮ И РОССИЙСКИЙ НАРОД, не скрывая своего агрессивного отношения к России - Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, а МИД России продолжает им петь РЕФЕРАМБЫ о дружбе народов , не считаясь с тем. что Россию и народ не стесняясь в открытую обливают грязью. Правительство прощает им многомиллиардные ДОЛГИ, строит объекты, и школы, и больницы (за счет закрытых больниц и школ в сельской местности России) В МЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО ЗАРВАВШИХСЯ "друзей" продолжают унизительное пение согнувшись в три погибели, дочь Лаврова из США наверно ТРЕБУЕТ от папы как вести политику со странами !!!
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3 час.
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