Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Коренский
    Не пойму почему хвалят ЛАВРОВА, министра иностранных дел ? ПОЗОРНО УНИЖАЮТ РОССИЮ И РОССИЙСКИЙ НАРОД, не скрывая свое...МИД России решил ...
  • виктор матвеев
    Впору спрашивать какой национальности наша страна.МИД России решил ...
  • виктор матвеев
    Одно не пойму нахуя, МИД не в счет, нам нужна их дружба, в нашем МИДе со времен Козырева заправляют всем либерасты.МИД России решил ...

МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе

МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе

ИА Новороссия Дипломаты в очередной раз показали всем свою беззубость и неспособность отстоять честь собственной страны в публичных конфликтах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
Одно не пойму нахуя, МИД не в счет, нам нужна их дружба, в нашем МИДе со времен Козырева заправляют всем либерасты.
Ответить
4 час.
виктор матвеев
Впору спрашивать какой национальности наша страна.
Ответить
4 час.
Борис Коренский
Не пойму почему хвалят ЛАВРОВА, министра иностранных дел ? ПОЗОРНО УНИЖАЮТ РОССИЮ И РОССИЙСКИЙ НАРОД, не скрывая своего агрессивного отношения к России - Таджикистан,  Узбекистан, Армения, Азербайджан, а МИД России продолжает им петь РЕФЕРАМБЫ  о дружбе народов , не считаясь с тем. что Россию и народ не стесняясь в открытую обливают грязью. Правительство прощает им многомиллиардные ДОЛГИ, строит объекты, и школы, и больницы (за счет закрытых больниц и школ в сельской местности России)   В МЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО ЗАРВАВШИХСЯ &quot;друзей&quot;  продолжают унизительное пение согнувшись в три погибели, дочь Лаврова из США наверно ТРЕБУЕТ от папы как вести политику со странами !!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх