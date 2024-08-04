Умар Нурмагомедов победил Кори Сандхагена

В Абу-Даби завершился турнир UFC on ABC 7, который принес много интересных моментов. Главный бой вечера между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сандхагеном завершился победой первого над вторым единогласным решением судей.
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