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Зачем Вашингтон осудил расстрел украинцами пленных русских солдат

Зачем Вашингтон осудил расстрел украинцами пленных русских солдат

Автор: Михаил Токмаков Всплывшее 18 ноября видео с казнью наших воинов украинскими фашистами наделало неожиданно много шума, особенно, на «правильной» стороне глобуса.

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