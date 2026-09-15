Россия воспользуется преимуществом: раскрыты последствия ударов по Украине

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Спустя примерно полтора-два месяца после интенсификации ударов ВС РФ, которые являются ответом на так называемый 40-дневный план Зеленского, Россия сумела показать решимость и силу своего оружия, а противник – опростоволосился.