Никарагуа вышла из Организации американских государств из-за США

Никарагуа объявила о своем окончательном выходе из Организации американских государств (ОАГ), которую она считает «позорной организацией» и «инструментом вмешательства» Соединенных Штатов Америки в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
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