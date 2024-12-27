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Мариуполь выходит на финальный этап восстановления жилых домов

Мариуполь выходит на финальный этап восстановления жилых домов

Более тысячи многоквартирных домов (МКД) сданы в Мариуполе после капитального ремонта. Следующий год станет определяющим для восстановления МКД, 27 декабря сообщил глава муниципалитета Олег Моргун во время трансляции в Telegram-канале.

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