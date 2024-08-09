Украина атаковала дронами регионы России. В Липецке поражён военный аэродром, ранены мирные жители

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе 19 — над Липецкой областью.
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