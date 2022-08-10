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Рублев и Димитров обыграли чемпионов «Уимблдона» в Монреале

Андрей Рублев и Григор Димитров вышли во второй круг «Мастерса» в Торонто в паре. В первом раунде они обыграли чемпионов «Уимблдона» Макса Перселла и Мэтью Эбдена – 3:6, 6:2, 10-8.

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