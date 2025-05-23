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Орлов завершил 2-й матч серии с «Флоридой» с «минус 2» за 24:28. Никишин вновь не попал в состав «Каролины», команда доигрывала с 5 защитниками после травмы Уокера

«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).  33-летний защитник «Харрикейнс» провел на льду 24 минуты 28 секунд (второй показатель игрового времени в команде, 1:45 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».

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