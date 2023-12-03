Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяНа протяжении столетий в 4-й день декабря православные веряне отмечают очень значимый зимний праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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