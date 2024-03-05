Лесопожарную технику по нацпроекту «Экология» закупят в Новосибирской области

«В этом году полностью укомплектуем область лесопожарной техникой и оборудованием. На это выделено пятьдесят шесть миллионов рублей», - заявил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
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