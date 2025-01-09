Апокалипсис в Лос-Анджелесе: голливудские звезды бегут от огня

Лесные пожары могут стать страшной катастрофой в истории Калифорнии. Предсказания экспертов о том, что нашу планету в 2025 году может ждать множество масштабных катастроф, связанных с извержениями вулканов, наводнениями, изменениями солнечной активности и другими природными «сюрпризами», начали сбываться уже в начале января.
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