За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Противник устроил массовый налёт на регионы России, не получив никакого результата благодаря работе нашего ПВО - даже радость врага от якобы уничтожения инфраструктуры завода "Энергия" быстро сошла на нет после публикации спутниковых снимков, на которых видно несущественное повреждение крыши одной из построек.

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