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Как "золотые гаишники" зарабатывают миллионы на россиянах

Как "золотые гаишники" зарабатывают миллионы на россиянах

Известия/Кристина Кормилицына Взяточники в погонах все чаще оказываются в центре громких скандалов. Летом 2021 года широкую огласку получило дело главы ГИБДД Ставрополья, наворовавшего сотни миллионов и жившего в особняке с золотыми унитазами.

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