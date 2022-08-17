Как "золотые гаишники" зарабатывают миллионы на россиянах

Известия/Кристина Кормилицына Взяточники в погонах все чаще оказываются в центре громких скандалов. Летом 2021 года широкую огласку получило дело главы ГИБДД Ставрополья, наворовавшего сотни миллионов и жившего в особняке с золотыми унитазами.