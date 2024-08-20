В Хабаровске сотрудники полиции пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску в рамках операции «Мак» получили информацию, что жительница Железнодорожного района может быть причастна к выращиванию растений каннабисной группы.
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