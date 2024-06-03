Более миллиона заявок подано в рамках обмена замороженных активов

В рамках обмена замороженных активов подано уже более 1 млн заявок на более чем 35 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брокера «Инвестиционная палата», который выступает оператором этой процедуры.
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