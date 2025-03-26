Заноза
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Заноза

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  • Taurus Zmei
    А ты жил при СССР? Или побалакать захотелось?Ну теперь-то уж т...
  • Александр Ляшенко
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Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?".

Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?".

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Комментарии
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vagas Karlito
Надеюсь но вероятно нас плохо слышат судя по некоторым моментам
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19 час.
ч
чак
Лишить гражданства России и забыть.
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15 час.
Александр Ляшенко
На сторону Врага перебегают состоявшиеся люди, свою карьеру ещё в СССР сделавшие - Филиппенко, Феклистов, Хазанов, Миронова, Воробей... Хорошо, что эти &quot;ждуны&quot; раскрылись, но НА ЧТО ТАКИЕ РАССЧИТЫВАЮТ ?! В голову лезет мысль, им подсказали, что Россия вот, вот развалится, и они показали своё настоящее нутро, хотя и мало его скрывали, евреи всё таки.
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3 час.
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