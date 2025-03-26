"Выброшены из существования" Новые признания иноагентов и прочих уехавших из России. Собираются ли они вернуться? "Подло! Безжалостная система! Это человек, полностью лишенный эмпатии!" Такими словами описывает журналистка Екатерина Котрикадзе*, иноагент, "безжалостный" поступок Дональда Трампа.
Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?".
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vagas Karlito
Надеюсь но вероятно нас плохо слышат судя по некоторым моментам
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19 час.
ч
чак
Лишить гражданства России и забыть.
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15 час.
Александр Ляшенко
На сторону Врага перебегают состоявшиеся люди, свою карьеру ещё в СССР сделавшие - Филиппенко, Феклистов, Хазанов, Миронова, Воробей... Хорошо, что эти "ждуны" раскрылись, но НА ЧТО ТАКИЕ РАССЧИТЫВАЮТ ?! В голову лезет мысль, им подсказали, что Россия вот, вот развалится, и они показали своё настоящее нутро, хотя и мало его скрывали, евреи всё таки.
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3 час.
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