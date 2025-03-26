Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?".

Александр Ляшенко

На сторону Врага перебегают состоявшиеся люди, свою карьеру ещё в СССР сделавшие - Филиппенко, Феклистов, Хазанов, Миронова, Воробей... Хорошо, что эти "ждуны" раскрылись, но НА ЧТО ТАКИЕ РАССЧИТЫВАЮТ ?! В голову лезет мысль, им подсказали, что Россия вот, вот развалится, и они показали своё настоящее нутро, хотя и мало его скрывали, евреи всё таки.