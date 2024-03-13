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Путин объяснил участившиеся атаки Украины на российские регионы

Путин объяснил участившиеся атаки Украины на российские регионы

Президент России Владимир Путин объяснил усилившиеся атаки киевского режима на российские регионы стремлением помешать проведению президентских выборов и желанием получить козырь в переговорном процессе в виде захваченных территорий.

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