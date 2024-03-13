Путин объяснил участившиеся атаки Украины на российские регионы

Президент России Владимир Путин объяснил усилившиеся атаки киевского режима на российские регионы стремлением помешать проведению президентских выборов и желанием получить козырь в переговорном процессе в виде захваченных территорий.
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