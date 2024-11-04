«Если бы не механики, я бы сошёл»: Фернандо Алонсо пожаловался на проблемы со здоровьем

Aston MartinДвукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что хотел сойти с дистанции Гран При Бразилии, но добрался до финиша только ради того, чтобы отблагодарить механиков, которые восстановили болид Aston Martin после аварии испанца в квалификации.