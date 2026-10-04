Виртуозова: президент создал Национальный центр "Россия" как место гордости

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Национальный центр "Россия" создан по инициативе президента России Владимира Путина, чтобы стать местом гордости, выразила мнение в беседе с ТАСС генеральный директор центра Наталья Виртуозова.
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