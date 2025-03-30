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Татар-информ

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В Татарстане в 2025 году исправят 10 тысяч реестровых ошибок

В Татарстане в 2025 году исправят 10 тысяч реестровых ошибок

Всего в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» с 2022 года в Татарстане исправили более 64 тысяч реестровых ошибок в сведениях о границах объектов, из них около 50 тысяч – в отношении земельных участков, порядка 15 тысяч – в отношении объектов капитального строительства, сообщил Росреестр РТ.

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