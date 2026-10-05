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Регионы России

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Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после скандала на вокзале

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после скандала на вокзале

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев подал в отставку после инцидента с участием футболистов клуба «Нижний Новгород» на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода.

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