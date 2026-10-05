Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после скандала на вокзале

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев подал в отставку после инцидента с участием футболистов клуба «Нижний Новгород» на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода.
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