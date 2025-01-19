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Закон и Порядок

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Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Ленина и Сталина сейчас принято рисовать в образе реинкарнаций Минина и Пожарского: патриотически настроенных государственников, которые вышли из русского народа во время большой смуты, чтобы спасти Россию от иностранной интервенции.

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Комментарии
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Катерина
Ленин -  интернационалист.  Сталин - грузин...  и  этим  всё   сказано.
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14 час.
Александр Рожков
Да. Русофобы. Но при них азиаты не перли в Россию. И не только в нерусских республиках развивались национальная культура, но и в России был мощный расцвет русской культуры! Какие прекрасные фильмы были созданы! Балет, театры,..., самодеятельность,.... Поэзия, живопись, художественные произведения.... Сколько талантов заблистали! Какие певцы! Лемешев, Вертинский, Козин, Герман, Морфесси, Соловьяненко, Орлова, Русланова, Зыкина,... А какие ансамбли! Все было создано тогда. А поддакивать этому макаренко могут только оболваненные на всю голову идиёты - антисоветчики. Однако сколько же их развели и разводят!    А при нынешних &quot;русофилах&quot; создается &quot;новый русский мир&quot; Дошло до того, что чтобы не обидеть азиатов в школах запрещают свинину! Это можно было бы помыслить при Ленине и Сталине?
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12 час.
Александр Рожков
Теперь русофильство, под чутким руководством министра культурки, процветает в России! Какие замечательные певцы эстрады. Один киркоров затмит все таланты певцов СССР! Кого бы еще упомянуть? Вы не знаите, дарагия, оболвененные наши таварыщчи?
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12 час.

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