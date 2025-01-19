Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Александр Рожков

Да. Русофобы. Но при них азиаты не перли в Россию. И не только в нерусских республиках развивались национальная культура, но и в России был мощный расцвет русской культуры! Какие прекрасные фильмы были созданы! Балет, театры,..., самодеятельность,.... Поэзия, живопись, художественные произведения.... Сколько талантов заблистали! Какие певцы! Лемешев, Вертинский, Козин, Герман, Морфесси, Соловьяненко, Орлова, Русланова, Зыкина,... А какие ансамбли! Все было создано тогда. А поддакивать этому макаренко могут только оболваненные на всю голову идиёты - антисоветчики. Однако сколько же их развели и разводят! А при нынешних "русофилах" создается "новый русский мир" Дошло до того, что чтобы не обидеть азиатов в школах запрещают свинину! Это можно было бы помыслить при Ленине и Сталине?