Зеленский подтвердил удар по полигону в Киевской области

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, сообщает ТАСС.Глава киевского режима рассказал, что в этот день провел переговоры с генеральным прокурором Русланом Кравченко и заслушал доклады правоохранителей.
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