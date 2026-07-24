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Аргументы и Факты

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Зеленский подтвердил удар по полигону в Киевской области

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, сообщает ТАСС.Глава киевского режима рассказал, что в этот день провел переговоры с генеральным прокурором Русланом Кравченко и заслушал доклады правоохранителей.

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