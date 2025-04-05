Минобороны рассказало о применении наземных беспилотников в зоне СВО

Министерство обороны России 5 апреля показало кадры применения военнослужащими 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск «Центр» дистанционно управляемых платформ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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