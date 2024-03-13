Район аэропорта заволокло дымом Судя по видео, на территории авиагавани было возгорание, которое успешно потушено.
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Район аэропорта заволокло дымом Судя по видео, на территории авиагавани было возгорание, которое успешно потушено.