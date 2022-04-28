Аарон Гордон получил технический после инцидента с Дрэймондом Грином

Аарон Гордон получил технический после инцидента с Дрэймондом Грином

Форвард «Денвера» Аарон Гордон во время пятого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» получил технический фол в результате инцидента с игроком соперника Дрэймондом Грином.

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