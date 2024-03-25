22 неожиданные находки во время уборки дома

Порой генеральная уборка в доме вознаграждается не только чистотой, но и удивительной находкой. Потерянные и забытые вещи просто ждут своего часа! Взгляните на маленькие сокровища, обнаруженные во время очередной работы по дому.
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