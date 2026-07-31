Лерчек допросили в суде по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Гагаринском суде Москвы допросили блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, в рамках уголовного дела о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам, сообщил источник РЕН ТВ 31 июля.
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