Лерчек допросили в суде по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Гагаринском суде Москвы допросили блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, в рамках уголовного дела о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам, сообщил источник РЕН ТВ 31 июля.