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Лерчек допросили в суде по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

Лерчек допросили в суде по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Гагаринском суде Москвы допросили блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, в рамках уголовного дела о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам, сообщил источник РЕН ТВ 31 июля.

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