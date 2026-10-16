За восемь месяцев 2026 года отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы выросло на 6% и достигло 4421,5 млн евро на фоне более быстрого увеличения экспорта по сравнению с импортом.
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