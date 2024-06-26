Настоящее «женское щастье»

НК

Наталья Климова

Как уже надоело это все, ну до чертиков. Внушил кто то испокон веков байку о щастье, и вот ищут его, ищут, прямо рыскают в поисках этого щастья. Губы силиконом наливают, попы - ну чтоб поймать. И как ни странно только мужик может его дать. Ни работа, ни бизнес, ни свое жильё, ни дети, ни поездка - вот только МУЖИК. Смешно, глупо, странно, ненормально - но факт. Даже битой быть мужем и то счастье.