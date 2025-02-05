WSJ: ЦРУ предложило сотрудникам уволиться в обмен на зарплату за 8 месяцев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться по собственному желанию, за это им обещали сохранить зарплату на ближайшие восемь месяцев, пишет The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии