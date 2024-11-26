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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии благодаря участковому уполномоченному полиции удалось спасти мужчину с инсультом

В дневное время участковому уполномоченному полиции межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» лейтенанту полиции Данилу Широбокову поступило сообщение о том, что один из работников частного предприятия не вышел на работу и не отвечает на звонки.

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