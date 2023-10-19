В 2024 году завод «Москвич» представит два очередных кроссовера

По мнению экспертов, в России кроссоверы популярнее других моделей.Как ранее сообщал «Царьград», автозавод «Москвич» запустил в производство три версии лифтбека «Москвич 6», «Комфорт», «Бизнес» и топовую комплектацию, теперь стало известно, что в 2024 году предприятие представит очередной кроссовер с индексом «8», тем самым создав целую линейку кроссоверов, от компактных до D-класса, сообщают Автоновости дня.