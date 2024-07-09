Мигрант, избивший дрессировщика в Перми, приговорен к пяти годам колонии

Инцидент произошел в начале июля 2023 года в одной из гостиниц Мотовилихинского района.Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор Самандару Исмаиилову, сотруднику частного охранного предприятия, который был признан виновным в избиении дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина.