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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Центровой «Сиксерс» Андре Драммонд получил травму голеностопа в самом начале матча с «Детройтом»

Центровой неудачно приземлился после добивания мяча в кольцо через 3,5 минуты после начала победного матча (111:96).

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